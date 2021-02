Wawrinka e Serena desistem da preparação para o Open da Austrália

Wawrinka, 18.º da hierarquia mundial, desistiu nos quartos de final do torneio Murray River, em que ia defrontar o francês Jérémy Chardy (66.º ATP), enquanto Serena Williams (11.ª do "ranking" feminino) abdicou nas meias-finais do Yarra Valley Classic, nas quais teria como adversária a australiana Ashleigh Barty, líder da tabela WTA.Num sorteio pouco simpático para os tenistas portugueses, Pedro Sousa (108.º do ‘ranking’) vai defrontar Stan Wawrinka na ronda inaugural do Open da Austrália, primeiro ‘major’ da temporada, enquanto o compatriota Frederico Silva (184.º) terá como opositor o australiano Nick Kyrgios (47.º).

Seis torneios de preparação para o Open da Austrália, que começa segunda-feira, estão a decorrer atualmente em Melbourne, depois de terem sido interrompidos na quinta-feira, devido a um teste com resultado positivo ao novo coronavírus.