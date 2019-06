Wawrinka vence Tsitsipas e apura-se para os quartos de final

Lusa Comentários 02 Jun, 2019, 18:34 | Outras Modalidades

No encontro mais longo do ano em Paris, com cinco horas e nove minutos, Wawrinka, 28.º do ranking mundial, venceu Tsitsipas, sexto, por 7-6 (8-6), 5-7, 6-4, 3-6, 8-6.

Campeão em 2015, Wawrinka apurou-se pela sexta vez para os quartos de final em Roland Garros, onde vai defrontar agora o compatriota Roger Federer, terceiro do mundo.