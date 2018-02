Wellens ganha etapa e é o novo líder da Volta à Andaluzia

Lusa 17 Fev, 2018, 18:32 | Outras Modalidades

O único português ainda em prova, José Mendes, da Burgos-BH, não se deu mal com a dureza da etapa, entrando em 17.º (a 35 segundos de Wellens), para subir a 18.º da geral (a 1.47).



A etapa, de 191,2 quilómetros, com duas contagens de montanha de segunda categoria a meio da tirada, foi movimentada logo a partir da saída de Sevilha, cedo se formando um grupo de 13 unidades em fuga.



Na subida de Las Palomas o grupo foi-se fragmentando, até ficarem na frente apenas o costa-riquenho Andrey Amador e o espanhol Héctor Carretero, ambos da Movistar, com uma vantagem de 1.50 minutos, o que colocava o ciclista da América Central como líder virtual.



No pelotão, era a Astana e a Sky, do então líder Wout Poels, que encabeçavam o ritmo forte da perseguição.



A Sky viria a sofrer um forte revés, a três quilómetros da meta, com o furo de Chris Froome, que o deixa sem hipóteses para a vitória final. Perdeu 1.19 e desceu para 16.º.



Na aproximação a Alcalá de los Gazules, terminou a aventura de Amador e foi o momento de entrarem em cena os melhores ciclistas do pelotão, com o espanhol Mikel Landa (Movistar) a atacar fortíssimo numa zona de pavê, a que só Wellens conseguiu responder.



Wellens conseguiu mesmo surpreender o líder da Movistar com uma 'sapatada' nos últimos 800 metros, para ganhar com cinco segundos de avanço.



A apenas uma etapa do fim da prova - será um contrarrelógio de 14 quilómetros, em Barbate - Wellens tem sete segundos para defender de Landa, 11 sobre o holandês Wout Poels, da Sky, e 14 sobre o dinamarquês da Astana Jakob Fuglsang.