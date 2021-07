Wimbledon: Barty vence Krejcikova e está pela primeira vez nos `quartos`

A tenista australiana Ashleigh Barty, número um mundial, qualificou-se hoje pela primeira vez para os quartos de final de Wimbledon, terceiro 'Grand Slam' de 2021, ao vencer a checa Barbora Krejcikova na quarta ronda do torneio londrino.