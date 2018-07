Wimbledon: Campeã Garbiñe Muguruza estreia-se a vencer

Lusa Comentários 03 Jul, 2018, 15:42 | Outras Modalidades

Muguruza, terceira da hierarquia WTA, que nunca cedeu um serviço e quebrou o da sua adversária duas vezes no primeiro 'set' e uma no segundo, resolveu o encontro frente a Broady, que recebeu um 'wild card', em uma hora e 30 minutos.



A tenista espanhola ainda chegou a desperdiçar um 'match point', quando Brody serviu e colocou o resultado em 5-5.



Na relva do terceiro Grand Slam do ano, Muguruza defende o título conquistado em 2017, quando venceu na final a norte-americana Venus Williams, por 7-5 e 6-0.