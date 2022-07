Wimbledon: Djokovic avança para os quartos de final ao vencer Van Rijthoven

O sérvio Novak Djokovic, terceiro do 'ranking' mundial de ténis, qualificou-se hoje para quartos de final do torneio de Wimbledon, terceiro 'Grand Slam' do ano, ao vencer o neerlandês Tim van Rijthoven, 100.º da hierarquia.