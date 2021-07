Wimbledon: Djokovic vence Berrettini e iguala recorde de títulos do `Grand Slam`

O tenista sérvio Novak Djokovic, número um mundial, igualou hoje o recorde de 20 títulos do 'Grand Slam' do suíço Roger Federer e do espanhol Rafael Nadal, ao vencer o italiano Matteo Berrettini na final do torneio de Wimbledon.