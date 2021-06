Wimbledon: Federer na segunda ronda após desistência de Mannarino

No All England Club, Federer, de 39 anos, estava empatado com o francês, número 41 do ‘ranking’ mundial, com dois ‘sets’ para cada lado, mas Mannarino acabou por desistir devido a lesão ao fim de duas horas e 45 minutos de encontro.



Federer, sexto cabeça de série, venceu o primeiro ‘set’ por 6-4, cedeu os dois seguintes por 6-7 (3-7) e 3-6, e venceu o quarto por 6-2.



O suíço, recordista de títulos do ‘Grand Slam’ a par do espanhol Rafael Nadal (20), vai defrontar na segunda ronda o vencedor da partida entre o francês Richard Gasquet, 56.º do mundo, e o japonês Yuichi Sugita, que é 110.º.