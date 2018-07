Wimbledon: Federer vence Lacko e qualifica-se para terceira ronda

Lusa Comentários 04 Jul, 2018, 18:23 | Outras Modalidades

Federer, número dois do ‘ranking’ mundial, bateu Lacko, 73.º classificado da hierarquia, em três rápidos parciais, por 6-4, 6-4 e 6-1, fechando o encontro da segunda ronda do torneio inglês de relva após uma hora e 32 minutos de confronto.



O suíço, recordista de títulos na prova, com oito troféus conquistados, terminou o nono encontro seguido sem conceder qualquer ‘set’ em Wimbledon e vai defrontar na terceira eliminatória o vencedor do embate entre o croata Ivo Karlovic e o alemão Jan-Lennard Struff.