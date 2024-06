Na relva do Community Sports Centre Roehampton, em Londres, o encontro entre os dois lusos acabou por sorrir ao atual 177.º colocado da hierarquia ATP, que venceu o 155.º posicionado por 7-6 (7-5) e 7-6 (7-5) ao fim de uma hora e 36 minutos.Na segunda ronda de qualificação, Rocha vai defrontar Mark Lajal (262.º), da Estónia.O quadro principal do terceiro Grand Slam da temporada vai disputar-se entre 1 e 15 de julho no All England Club, em Londres.