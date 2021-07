Wimbledon: Hurkacz elimina Federer e estreia-se nas meias-finais

O tenista polaco Hubert Hurkacz qualificou-se hoje pela primeira vez para as meias-finais do torneio de Wimbledon, terceiro 'Grand Slam' de 2021, ao vencer o suíço Roger Federer, recordista de títulos na prova londrina, com oito troféus conquistados.