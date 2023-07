A tenista polaca Iga Swiatek, líder do ranking mundial, qualificou-se para a terceira ronda de Wimbledon, terceiro torneio do Grand Slam da temporada, ao vencer a espanhola Sara Sorribes.

Em busca do seu primeiro título no 'major' londrino, Swiatek venceu Sara Sorribes, 84.ª do mundo, por 6-2 e 6-0, em uma hora e 10 minutos.



Na próxima ronda, a polaca vai defrontar a croata Petra Martic, 29.ª tenista do mundo, ou a francesa Diane Parry, 96.ª da hierarquia.