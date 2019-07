Wimbledon: Karolina Pliskova qualifica-se para os oitavos de final

Lusa Comentários 05 Jul, 2019, 15:40 | Outras Modalidades

Pliskova, terceira do ranking mundial, impôs-se a Su-wei, 29.ª classificada da hierarquia da WTA, pelos parciais de 6-3, 2-6 e 6-4, após uma hora e 48 minutos de confronto.



Nos oitavos de final do torneio britânico de relva, a tenista checa vai defrontar a vencedora do encontro entre a compatriota Karolina Muchova, 68.ª do ranking, e a estónia Anett Kontaveit, número 20 do mundo.