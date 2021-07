Wimbledon: Kerber vence Muchova e apura-se para as meias-finais

A tenista alemã Angelique Kerber, 28.ª do ranking mundial, qualificou-se hoje para as meias-finais do torneio de Wimbledon, terceiro 'Grand Slam' de 2021, ao vencer nos 'quartos' a checa Karolina Muchova, em dois 'sets'.