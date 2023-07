Wimbledon. Kyrgios desiste devido a lesão no pulso

”, começou por revelar o tenista de 28 anos.Kyrgios voltou ao circuito há duas semanas, em Estugarda, onde disputou o primeiro (e único) encontro desde outubro do ano passado, quando sofreu uma lesão no joelho esquerdo.”, lamentou o "bad boy" australiano.Kyrgios tinha treinado nos últimos dias no All England Club, palco do único "major" de relva da temporada, com a mão direita ligada, e ainda hoje, em conferência de imprensa, tinha declarado “haver dúvidas” sobre o seu estado físico.No ano passado, o atual 33.º tenista mundial perdeu a final de Wimbledon frente ao sérvio Novak Djokovic, depois de ter sido a sensação do torneio londrino.