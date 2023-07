Wimbledon. Medvedev apura-se para a terceira ronda

Em encontro que apenas terminou esta sexta-feira, depois de a chuva ter perturbado nos dias anteriores o torneio, terceiro Grand Slam da temporada, Medvedev, que na quinta-feira pediu que o jogo fosse interrompido devido à falta de luz natural, venceu hoje o embate por 3-0, com 6-3, 6-3 e 7-6 (7-5), em duas horas e 23 minutos

Na próxima ronda, o jogador russo vai medir forças com o húngaro Marton Fucsovics, 67.º do mundo, que hoje se desembaraçou do norte-americano Marcos Giron, 65.º, por 3-1, com parciais de 7-6 (7-2), 6-3, 4-6 e 6-4.