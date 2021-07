Wimbledon: Pliskova bate Golubic e está pela primeira vez nas meias-finais

Pliskova, 13.ª classificada do ranking mundial, impôs-se no encontro dos quartos de final a Golubic, 66.ª da hierarquia da WTA, em dois 'sets', pelos parciais de 6-2 e 6-2, após uma hora e 22 minutos de confronto.



Nas meias-finais do torneio londrino em piso de relva, Pliskova, de 29 anos, vai defrontar a vencedora do encontro de hoje entre a bielorrussa Aryna Sabalenka (número quatro mundial) e a tunisina Ons Jabeur (24.ª).



ificada do ranking mundial, impôs-se no encontro dos quartos de final a Golubic, 66.ª da hierarquia da WTA, em dois 'sets', pelos parciais de 6-2 e 6-2, após uma hora e 22 minutos de confronto.



Nas meias-finais do torneio londrino em piso de relva, Pliskova, de 29 anos, vai defrontar a vencedora do encontro de hoje entre a bielorrussa Aryna Sabalenka (número quatro mundial) e a tunisina Ons Jabeur (24.ª).