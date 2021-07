Wimbledon: Sabalenka bate Jabeur e vai estrear-se nas meias-finais

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, segunda cabeça de série, qualificou-se hoje pela primeira vez para as meias-finais do torneio de Wimbledon, terceiro 'Grand Slam' de 2021, ao impor-se à tunisina Ons Jabeur em dois 'sets'.