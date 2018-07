Wimbledon: Serena Williams nas meias-finais depois de vencer Camila Giorgi

Lusa Comentários 10 Jul, 2018, 18:09 | Outras Modalidades

A antiga número um mundial, sete vezes vencedora em Wimbledon e atual 181.ª, venceu Giorgi, 52.ª do ‘ranking’ WTA, em uma hora e 46 minutos de encontro, e nas meias-finais vai encontrar a alemã Julia Goerges, 13.ª do mundo, que hoje eliminou a holandesa Kiki Bertens, 20.ª do circuito.



Goerges venceu igualmente em três ‘sets’, cedendo no primeiro parcial por 3-6, mas vencendo os seguintes em 7-5 e 6-1.



Na outra meia-final vão defrontar-se a letã Jelena Ostapenko e a alemã Angelique Kerber, depois de afastarem a eslovaca Dominika Cibulkova e a russa Daria Kasatkina, respetivamente.