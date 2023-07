Wimbledon. Swiatek ganha e Djokovic adia decisão

A "maldição" de Wimbledon esteve perto de manter-se para Iga Swiatek, que nunca tinha passado dos oitavos de final em Londres, ao contrário dos outros três "majors", mas a polaca, que já venceu Roland Garros (2022 e 2023) e o Open dos Estados Unidos (2022), salvou dois "match points" para seguir em frente.Frente à suíça Belinda Bencic, 14.ª do mundo e campeã olímpica em Tóquio2020, Swiatek venceu por 6-7 (4-7), 7-6 (7-2) e 6-3, em três horas e dois minutos.”, disse.Nos seus primeiros "quartos" no All England Club, a polaca vai encontrar a ucraniana Elina Svitolina, 76.ª do ranking mundial e semifinalista em 2019, que afastou a bielorrussa Victoria Azarenka (20.º), por 2-6, 6-4 e 7-6 (11-9), num longo encontro que terminou sem cumprimento entre as duas, uma vez que Svitolina não tem saudado russas e bielorrussas.Com a obrigatoriedade de os encontros pararem em Wimbledon até às 23h00, Novak Djokovic, número dois mundial, estava perto de assegurar a passagem aos quartos de final, mas terá de concluir o encontro com o polaco Hubert Hurkacz (18.º).Em busca do oitavo título no All England Club e de igualar o recorde do suíço Roger Federer, o sérvio vencia por 7-6 (8-6), 7-6 (8-6) quando o encontro foi interrompido.