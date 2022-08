Woods lidera nova competição do PGA Tour mais focada no espetador televisivo

A competição, que começará em janeiro de 2024, vai desenrolar-se durante 15 semanas, disputa-se às segundas-feiras à noite, contará com meias-finais e final e terá um tempo limite de duas horas para encaixar no horário nobre da televisão.



“A TGL é a próxima evolução dentro do golfe profissional e estou comprometido e ajudar e a liderá-lo rumo ao futuro”, disse Tiger Woods, em comunicado.



Este novo formato surge numa altura em que nasceu o circuito LIV, patrocinado por fundos sauditas, que dividiu o mundo do golfe, cativando vários dos seus melhores profissionais, apesar das ameaças do PGA Tour.



A TGL incorporará tecnologia que vai melhorar e enriquecer a experiência dos espetadores televisivos, incluindo simulações virtuais.



“Aproveitar a tecnologia para criar esse ambiente único dá-nos a capacidade de trazer o nosso desporto para o horário nobre de forma consistente ao lado de muitos outros grandes eventos desportivos. Como um grande fã de desporto, estou animado para unir o golfe com os elementos de tecnologia e equipamentos comuns de outros desportos”, afirmou Woods.



McIlroy acrescentou que o TGL pretende proporcionar um ambiente mais “emocionante” e centrado no adepto, “comprável a sentar-se no campo num jogo da NBA”.



Woods e McIlroy já confirmaram que, além de promotores, serão também dois dos jogadores presentes nessa nova competição, desconhecendo-se ainda os restantes.



A ameaça de medidas disciplinares aos desertores para o circuito saudita – mereceu a crítica de vários organismos de direitos humanos pelo patrocínio do governo saudita – levou a que vários dos melhores golfistas do mundo tivessem saído do PGA Tour.



Phil Mickelson, Ian Poulter, Lee Westwood, Brooks Koepka, el mexicano Abraham Ancer o Louis Oosthuizen, Sergio García ou Dustin Johnson foram alguns dos golfistas que optaram pelo novo circuito LIV.