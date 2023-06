Woods vence La Route d`Occitanie e Guerreiro termina em nono

A derradeira tirada, que ligou Saint-Gaudens a Saint-Girons (164,7 quilómetros), foi ganha pelo britânico Simon Carr (EF Education-EasyPost), em 3:54.50 minutos, o mesmo tempo do neerlandês Lars Van der Berg (Groupama-FDJ), segundo, e menos dois segundos do que Marijn Van der Berg (EF Education-EasyPost), que liderou o grupo dos favoritos.



Na geral, Woods terminou com nove segundos de avanço sobre Cristián Rodríguez (Arkéa Samsic) e 40 sobre o alemão Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost), segundo e terceiro, respetivamente.



Ruben Guerreiro foi sétimo na etapa, a dois segundos do vencedor, e terminou a corida no nono posto da geral, a 1.20 minutos.