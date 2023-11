World Athletics ratifica recordes de Crouser, Duplantis e Tsegay

A World Athletics ratificou hoje os recordes mundiais do lançamento do peso, de Ryan Crouser, do salto com vara, de Armand Duplantis, e dos 5.000 metros, de Gufaf Tsegay.

O novo máximo sub-20 da milha, de Reynold Cheruiyot, também foi ratificado.



Em 23 de maio, o norte-americano Ryan Crouser lançou o peso a 23,56 metros, durante o Grande Prémio USATF, do circuito mundial da modalidade, realizado em Los Angeles, nos Estados Unidos.



Com essa marca, o campeão mundial e olímpico juntou 19 centímetros ao anterior recorde, que também era dele, desde as provas de seleção para os Jogos Olímpicos que se realizaram em 2021.



Os recordes de Duplantis, Tsegay e Cheruiyot foram conseguidos durante as finais da Liga Diamante, que se realizaram em Eugene, Estados Unidos, em 16 e 17 de setembro.



O queniano Cheruyot foi quinto na Milha Bowermam, com 3.48,06 minutos, retirando mais de um segundo ao anterior recorde, que persistia desde 2009 e era de Ilham Tanui Ozbilen.



Quanto à etíope Tsegay, 'destronou' da lista de recordes a queniana Faith Kipyegon, vencendo os 5.000 metros em Eugene em 14.00,21 minutos. A marca 'pulverizou' em cinco segundos o registo anterior.



Mesmo no fim da final da Liga Diamante, 'Mondo' Duplantis somou o seu sétimo recorde mundial da carreira. O sueco acrescentou, com 6,23 metros, um centímetro ao máximo anterior, que era dele e fora fixado na pista coberta de Clermont-Ferrand, em França, em fevereiro.