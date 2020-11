Wout van Aert recebe Troféu de Mérito Desportivo 2020 da Bélgica

O ciclista belga Wout van Aert (Jumbo-Visma) recebeu esta quinta-feira o Troféu Nacional de Mérito Desportivo 2020 da Bélgica, após uma temporada em que venceu a Milão-Sanremo e foi medalha de prata no Mundial de estrada.