WTA alinha nomenclatura dos seus torneios de ténis com a ATP

Os denominados torneios Premier Mandatory e Premier 5, as duas categorias principais após os torneios do Grand Slam, tornam-se WTA 1000. Os torneios Premier tornam-se WTA 500, os International tornam-se WTA 250 e os 125K tornam-se WTA 125.



“A WTA tem trabalhado com a ATP para estabelecer continuidade e alinhamento no ténis profissional”, disse em comunicado o órgão regulador do ténis profissional feminino, criado em 1973 sob a liderança da jogadora americana Billie Jean King.



O objetivo é “ajudar os adeptos da WTA, parceiros de negócios e os órgãos de comunicação social a envolverem-se e a seguirem o nosso desporto”, considerou a presidente do organismo, Micky Lawler.



Em abril, durante o confinamento, o tenista suíço Roger Federer expressou o desejo de ver a fusão de ambas as associações (ATP e WTA).



Atualmente, as competições de ténis profissional são gerenciadas por sete organizações: ATP, WTA, ITF (Federação Internacional), bem como cada um dos torneios Grand Slam (a Federação Australiana para o Open da Austrália, a Federação Francesa para Roland-Garros, o All England Lawn Tennis and Croquet Club para Wimbledon e a Federação Norte-americana para o Open dos Estados Unidos).