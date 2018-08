Yazaldes Nascimento falha final dos 100 metros por um centésimo

Lusa Comentários 07 Ago, 2018, 21:36 | Outras Modalidades

Em três séries nas quais se apuravam os dois primeiros de cada, mais os quatro melhores tempos, Yazaldes Nascimento fez o nono tempo ex-aequo com o suíço Alex Wilson, ambos com 10,22 segundos, tendo o último apurado, o turco Emre Zafer Barnes, seguido em frente com 10,21.

Os restantes dois portugueses em ação nas meias-finais dos 100 metros também ficaram eliminados, com Carlos Nascimento a ser sexto na sua série, 14.º na geral, com 10,31, e José Lopes igualmente sexto na sua meia-final, 21.º na geral, com 10,40.

Na competição feminina, Lorene Bazolo foi oitava e última na sua série, tendo os 11,46 segundos lhe conferido o 19.º lugar final.

Na prova de lançamento do peso, Tsanko Arnaudov, medalha de bronze em 2016, não foi além do nono lugar, com uma marca de 20,33 metros.