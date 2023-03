Yolanda Hopkins afasta pentacampeã mundial em Peniche

As manobras fortes de Yolanda deram-lhe 11,77 pontos nas suas duas melhores ondas (6,10 e 5,67), em 20 pontos possíveis, enquanto a adversária, que é a campeã olímpica, conseguiu 10,23 pontos (5,63 e 4,60).



A atleta olímpica lusa, que participa nesta prova do circuito principal como convidada, avançou para os quartos de final, pouco depois de a sua compatriota Teresa Bonvalot (que também representou Portugal em Tóquio2020), com 9,60 pontos (5,10 e 4,50), ter sido eliminada pela brasileira Tatiana Weston-Webb, que marcou 11,07 pontos (5,67 e 5,40).



O MEO Rip Curl Pro Portugal, terceira etapa do circuito principal da WSL, arrancou no sábado, depois de três dias de espera pelas melhores condições, e decorre até 16 de março.