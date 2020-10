Yolanda Hopkins é a única surfista portuguesa nas ‘meias’ na Ericeira

A surfista Yolanda Hopkins foi a única das quatro portuguesas que competiram hoje nos ‘quartos’ do MEO Cup of Surfing, na Ericeira, a assegurar presença nas meias-finais, com Camila Cardoso, Carolina Mendes e Teresa Bonvalot a ficarem pelo caminho.