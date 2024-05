Yolanda Hopkins quinta no Sydney Surf Pro

Yolanda Hopkins, que tinha sido nona na primeira prova, também na Austrália, conseguiu o melhor resultado da sua carreira no circuito, que dá acesso ao circuito mundial.Com esta classificação, fruto da eliminação frente a Nichols, que foi despromovida da elite no "cut" a meio da temporada, Hopkins deve instalar-se no top 10 do Challenger Series, cujas cinco primeiras acedem ao circuito mundial de 2025.





Nesta fase, na ronda de 16, "caiu" a outra surfista olímpica portuguesa, Teresa Bonvalot, terminando o campeonato entre as nonas classificadas, depois de somar 12,17 pontos (5,97 e 6,2), insuficientes face aos 14,67 da canadiana Erin Brooks (8,67 e 6).



Francisca Veselko já tinha sido afastada da competição, terminando-a na 25.ª posição, enquanto, na prova masculina, Frederico Morais não foi além dos 49.º posto e Guilherme Ribeiro do 73.º



Os cinco portugueses voltam a competir no Challenge Series entre 1 e 8 de julho, em Ballito, na África do Sul, para a terceira de seis etapas do circuito.