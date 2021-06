Yolanda Sequeira vice-campeã nos Jogos Mundiais de surf, Bonvalot em terceiro

Um dia depois de ambas assegurarem o apuramento para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados para este ano, graças à presença na final de hoje, as lusas não conseguiram superar a experiente australiana Sally Fitzgibbons, que conquistou a sua terceira medalha de ouro no evento organizado pela Associação Internacional de Surf (ISA), em El Sunzal e La Bocana.



Teresa Bonvalot e Yolanda Sequeira juntaram-se a Frederico Morais, que já tinha garantido a vaga em Tóquio2020, e engrossaram para 67 a lista de portugueses confirmados para o evento, que se realiza de 23 de julho a 08 de agosto de 2021.



No sábado, o português Vasco Ribeiro também 'sonhou' com a possibilidade de assegurar um lugar em Tóquio2020, mas acabou eliminado na nona ronda de repescagem.