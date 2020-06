Zanardi mantém-se em estado grave após segunda cirurgia

Zanardi tinha sofrido um grave acidente a 19 de junho durante uma prova de exibição e foi sujeito a nova intervenção cirúrgica no hospital Le Scotte de Siena, na Toscana, um dos mais prestigiados de Itália.



"Após a operação de neurocirurgia à qual foi submetido na segunda-feira, o paciente apresenta, 24 horas depois, condições clínicas estáveis sob o ponto de vista neurológico, mas o seu estado permanece grave", informou o hospital de Siena numa nota oficial.



No mesmo texto, o hospital revela que Alex Zanardi está internado no serviço de cuidados intensivos, sedado e com um prognóstico reservado, e faz saber que, de acordo com a vontade da família, não serão tornados públicos novos dados sobre o seu estado de saúde se não houver uma alteração significativa do mesmo.



O antigo piloto, de 53 anos, permanece nos cuidados intensivos desde 19 de junho, após sofrer um grave acidente com sua ‘handbike' (bicicleta manual) quando participava numa prova de exibição com fins de caridade designada ‘Obiettivo Tricolor', durante a qual perdeu o controlo da mesma e colidiu com um camião numa curva, tendo sido levado de helicóptero para o Hospital.



Nascido em Bolonha, em 1966, Zanardi começou a carreira como piloto de karts e competiu na Fórmula 1 entre 1991 e 1994 e em 1999, integrando equipas como a Jordan, Lotus, Minardi e Williams.



Sofreu a amputação das duas pernas em consequência do grave acidente sofrido em 2001 no circuito alemão de Lausitzring, numa prova do campeonato norte-americano de Fórmula Indy.



Depois desse acidente, 'Alex', como é conhecido em Itália, não abandonou o desporto e iniciou uma carreira vitoriosa como paraciclista, que o levou a conquistar quatro medalhas de ouro paralímpicas e 12 títulos mundiais.