Zheng, finalista do último Open da Austrália e atual sétima do mundo, venceu Muchova, 35.ª, em três sets, por 6-4, 4-6 e 6-2, na final do torneio disputado em terra batida que durou duas horas e 51 minutos.A chinesa, de 21 anos, juntou este título aos conquistados no ano passado, também em Palermo, e em Zhengzhou, na China, na sua sexta final da carreira.