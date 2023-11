Zverev e Medvedev entram a ganhar nas ATP Finals em ténis

O bicampeão da prova, em 2018 e 2021, e o número dois mundial abriram a jornada no Alpa Alpitour e só ao fim de três sets o germânico, de 27 anos, alcançou o triunfo, pelos parciais de 6-7 (3-7), 6-3 e 6-4.A disputar pela sexta vez o torneio de encerramento da época, Alexander Zverev, sétimo classificado no ranking mundial, fez-se valer da sua maior experiência diante do jovem tenista de Múrcia, a estrear-se nas ATP Finals aos 20 anos, e alcançou a liderança do Grupo Vermelho, que partilha com Daniil Medvedev.Apesar da derrota na abertura, Carlos Alcaraz, ausente do torneio em 2022 por estar lesionado, assim como Zverev, ainda pode garantir a qualificação para as meias-finais e tornar-se no mais jovem campeão da prova desde Pete Sampras em 1991.No confronto 100% moscovita, Medvedev, que ocupa o terceiro lugar na hierarquia ATP, precisou de apenas uma hora e 32 minutos para levar de vencido Rublev (5.º ATP), padrinho da sua filha, em duas partidas, com os parciais de 6-4 e 6-2.O campeão das ATP Finals em 2020 e finalista vencido em 2021, que já havia derrotado Rublev duas vezes esta temporada, aumentou assim a vantagem no confronto direto com o compatriota (7-2) e deu um passo rumo à qualificação para a fase seguinte da prova.