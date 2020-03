10 de Junho celebrado em Lisboa com os devidos cuidados

, por uma razão muito simples. A decisão tinha de ser tomada agora porquepara a Madeira, e a presença de milhares de nossos compatriotas madeirenses"”, esclareceu o Presidente da República depois de realizar uma videoconferência com o bastonário da Ordem dos Médicos.Já a “l”.

“Pareceu prudente fazer o que tem sido feito por todos os países em situações de aglomerações. Portanto, haverá a celebração do 10 de junho em Lisboa, mas com os cuidados impostos pelas circunstâncias", acrescentou.







O Presidente da Repúblia frisou, no entanto, que "haverá a celebração do 10 de Junho" neste ano, porque "Portugal continua".



"Portanto, haverá a celebração do 10 de Junho em Lisboa, mas com os cuidados impostos pelas circunstâncias. Espero que possa haver o 10 de Junho na Madeira e na África do Sul no ano que vem", acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa.





Este ano "há 10 de Junho celebrado com o bom senso próprio do fim de uma crise", o que "não é sensato é estar a esta distância a pôr em marcha uma organização que a todos os títulos não joga com o processo que estamos a viver" de uma pandemia mundial, reforçou.



Reavaliação do estado de emergência



Sobre uma eventual renovação do estado de emergência, até dia 16 de abril, o” e que será ponderado também em “diálogo” entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa e o Parlamento.



Além da decisão sobre “renovar o estado de emergência”, estará ainda em cima da mesa, segundo o Chefe de Estado, “acrescentar mais um ponto ou outro ou não”.



“Toda a análise que sustentará a decisão será feita tendo por base os resultados conhecidos até ao começo da próxima semana”.