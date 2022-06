10 de Junho. Ireneu Barreto diz ser necessário tomar "opções corajosas" para salvaguardar o futuro

"Temos de nos atrever, por muito difícil que possa ser, a tomar opções claras em várias áreas", afirmou, sublinhando ser "urgente agir à dimensão das nossas possibilidades individuais e coletivas", tendo em consideração "quem virá depois de nós".

Ireneu Barreto falava na cerimónia de comemoração do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, que decorreu no Palácio de São Lourenço, residência oficial do Representante da República, no Funchal.

"Com um mundo em mudança acelerada, onde se confundem ameaças e oportunidades a cada decisão que se toma, temos necessidade de opções corajosas, que nos apontem horizontes e nos mobilizem", declarou, dando como exemplo, em matéria de recursos naturais, a recente ampliação da Reserva Natural das Ilhas Selvagens, um subarquipélago da Madeira, localizado a cerca de 300 quilómetros a sul da ilha.

Ireneu Barreto disse que esta foi uma "opção ousada" dos órgãos de Governo próprio da região e contou com o seu "total apoio".

A reserva foi ampliada de 92 para 2.677 quilómetros quadrados, sendo que toda esta área é agora proibida a pesca e qualquer outra atividade extrativa.

"Oxalá esse esforço de conservação possa ser, num dia não muito distante, distinguido com uma candidatura bem-sucedida das Ilhas Selvagens a Património Natural da Humanidade", disse.

O representante da República considerou, por outro lado, que a transição digital é uma "opção de futuro incontornável", afirmando que "bem andaram" os governos da República e da Madeira ao elegerem-na como "prioridade de investimento" do Plano de Recuperação e Resiliência.

No seu discurso, Ireneu Barreto destacou a importância da diáspora madeirense e agradeceu a "imagem" que os emigrantes "souberam construir de Portugal e da Madeira" nos cinco continentes, "mercê do seu trabalho e integridade".

Por outro lado, saudou a comunidade ucraniana residente da região, que estava representada na cerimónia do Dia de Portugal a seu convite.

"Não será hoje dia para falar na imensa tristeza e indignação que sentimos quando vemos, ouvimos e lemos notícias do que se passa na Ucrânia, de uma desumanidade que todos pensávamos remetida definitivamente para os livros da História da Europa", disse, acrescentando: "Mas quero dizer-vos que sabemos bem com quem estamos, e estamos convosco."

As forças de segurança e as Forças Armadas foram também elogiadas por Ireneu Barreto, num discurso em que evocou os feitos da nação e disse que o percurso dos portugueses ao longo de quase 900 anos de história é "motivo de orgulho" e "exemplo para o mundo".

"Estamos no mundo de um modo que nos orgulha a todos, através do trabalho, da nossa diáspora, do prestígio das nossas Forças Armadas no esforço da pacificação de conflitos internacionais, e do sucesso da nossa diplomacia, cada vez mais requisitada para cargos e missões da mais elevada responsabilidade", declarou.

Na cerimónia do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, Ireneu Barreto impôs condecorações, por delegação expressa do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a três personalidades e uma instituição da Região Autónoma da Madeira.

O historiador Rui Carita foi agraciado com o Grau de Comendador da Ordem do Infante D. Henrique; o delegado de saúde e coordenador do Gabinete de Apoio a Emergências em Saúde Pública, Maurício Melim, e a enfermeira Ana Gouveia foram distinguidos com o Grau de Comendador da Ordem do Mérito; e ao Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (Sesaram) foi atribuído o título de Membro Honorário da Ordem do Mérito.