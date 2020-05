13 de Maio. Santuário de Fátima mantém a decisão de não haver peregrinos

O santuário de Fátima mantém a decisão de não receber peregrinos no 13 de maio. A dúvida surgiu depois da ministra da Saúde, questionada sobre uma dualidade de critérios entre a autorização do Primeiro de Maio da CGTP e a interdição do 13 de Maio de Fátima, ter declarado que afinal a peregrinação a Fátima era possível desde que as distâncias entre as pessoas fossem respeitadas.