Covid-19. Registados mais 57.657 casos e 48 mortes em 24 horas

Portugal regista ainda uma ligeira diminuição dos internamentos, indicam os números divulgados pela Direção-Geral da Saúde (DGS).



O boletim epidemiológico diário da DGS regista uma redução do número de pessoas internadas, contabilizando hoje 2.320 internamentos, menos 28 do que na segunda-feira, 158 dos quais em unidades de cuidados intensivos, menos 14 nas últimas 24 horas.



Os casos ativos voltaram a aumentar nas últimas 24 horas, totalizando 512.571, mais 2.943 do que na segunda-feira, e recuperaram da doença 54.666 pessoas, o que aumenta o total nacional de recuperados para 1.780.008.







(em atualização)