14 detidos em operação da PJ contra fraude fiscal

RTP25 Jun, 2019, 15:02 / atualizado em 25 Jun, 2019, 15:03 | País

Em comunicado enviado às redações, a PJ informa que em conjunto com a Autoridade Tributária, "através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) e da Direção de Serviços de Investigação da Fraude e de Ações Especiais (DSIFAE), respetivamente" foram realizadas "50 buscas domiciliárias e não domiciliárias" que levaram à detenção de 14 pessoas "por suspeitas da prática dos crimes de associação criminosa, fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais, em processo-crime cuja investigação corre termos no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa".

Os detidos têm idades compreendidas entre os 20 e os 77 anos. São suspeitos, de acordo com a PJ, "de pertencer a uma rede organizada que, desde pelo menos 2017, se dedicava à fraude intracomunitária ao IVA na aquisição de equipamentos de telecomunicações".Os detidos, alegadamente recorriam à "constituição de sucessivas sociedades unipessoais sem qualquer atividade real e à subsequente emissão de faturação, sem que o valor do IVA tenha sido entregue aos cofres do Estado, tendo até ao momento sido apurado um prejuízo superior a 6 milhões e meio de euros".A atividade desta rede organizada foi "potenciada pela utilização das plataformas de venda online das maiores empresas nacionais do setor, permitindo-lhes obter uma exposição e volume de vendas que de outra forma não teriam alcançado".Os detidos vão ser presentes no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa esta quarta-feira para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.