14 militares do navio patrulha costeiro Douro testaram positivo

Catorze militares da Marinha, a bordo do navio patrulha costeiro Douro, em missão na Madeira, testaram positivo à Covid-19. A embarcação tinha estado, no início da semana, nas Selvagens, para render os vigilantes da natureza e os elementos da polícia marítima.