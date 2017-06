14 pessoas detidas em operação da GNR na estrada

RTP 13 Jun, 2017, 10:47 | País

Na origem das detenções e das multas esteve a condução com excesso de álcool no sangue.



A Operação Viagem Tranquila de hoje decorreu na A5, em Oeiras, durante a madrugada, e terminou às 8 da manhã.



Mais de seiscentas viaturas foram fiscalizadas, numa operação da Guarda Nacional Republicana que começou na sexta-feira e termina no próximo domingo.

"É uma operação de âmbito nacional que iniciou na sexta-feira e termina no próximo domingo", disse à RTP o Major da GNR Paulo Santos Gonçalves. "Pretendemos criar um sentimento de segurança nas estradas portuguesas na sequência dos dois feriados existentes aqui na capital"Para além de prevenção da sinistralidade rodoviária, outro dos objetivos desta operação, explicou o Major da GNR, é "prevenir a criminalidade geral uma vez que, por vezes, as pessoas têm o sentimento que as autoestradas não são alvo de fiscalização".