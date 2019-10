15 mil ninhos de vespa asiática destruídos em 2018

Foto: Regis Duvignau - Reuters

Mais de 15 mil ninhos de vespa asiática foram destruídos no nossos território durante o ano passado. A informação é apresentada pela Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária, que a Antena 1 teve acesso.

Este ano, até meados de julho, a contabilização já estava perto dos seis mil ninhos destruidos.



São diversas as entidades que estão no terreno a combater a vespa velutina.



Uma delas é a Associação Nativa, ao serviço de 10 municípios dos distritos do Porto e Aveiro.



A repórter Carolina Ferreira acompanhou os trabalhos no terreno, para travar a ameaça desta espécie mais agressiva.