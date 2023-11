160 militares portugueses partem para a Roménia na sexta-feira para missão da NATO

Estes 160 militares vão juntar-se a um conjunto de efetivos que já estão naquele país, completando o contingente de 200 militares que compõem a 4.ª Força Nacional Destacada para a Roménia.

Ao todo, 196 militares são do Exército, dois da Marinha e dois da Força Aérea.

Dos 160 que partem na sexta-feira, 150 são homens e 10 são mulheres.

De acordo com o ramo, os militares portugueses vão "participar em exercícios e atividades de treino com unidades congéneres, num contexto de aprofundamento da presença da Aliança Atlântica e do incremento da capacidade de dissuasão e defesa desta organização, bem como de testar a interoperabilidade das forças num contexto multinacional no âmbito da operação `enhanced Vigilance Activities`" da NATO.

De acordo com o `site` oficial do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA), a missão da NATO `Enhanced Vigilance Activity` na Roménia tem como objetivo "participar em exercícios e atividades de treino com unidades congéneres, no sentido de aprofundamento dos laços da Aliança Atlântica face ao conflito no Leste da Europa, afirmar a coesão e determinação dos Aliados e aumentar a prontidão da NATO".