Notícias
Desporto
Televisão
Rádio
RTP Play
RTP Palco
Zigzag Play
RTP Ensina
RTP Arquivos
Desporto
Futebol Nacional
Notícias
1ª Liga
2ª Liga
Taça da Liga
Taça de Portugal
Júniores Sub-17
Júniores Sub-19
1ª Liga Feminina
Futebol Internacional
Notícias
Espanha
Inglaterra
Itália
Alemanha
França
Liga dos Campeões
Liga Europa
Seleções
Notícias
Seleção Nacional
Euro 2024
+ Modalidades
|
RTP
Notícias
ÁREAS
Notícias
Desporto
Açores
Madeira
SECÇÕES
Futebol Nacional
Notícias
1ª Liga
2ª Liga
Taça da Liga
Taça de Portugal
Júniores Sub-17
Júniores Sub-19
1ª Liga Feminina
Futebol Internacional
Notícias
Espanha
Inglaterra
Itália
Alemanha
França
Liga dos Campeões
Liga Europa
Seleções
Notícias
Seleção Nacional
Euro 2024
+ Modalidades
Futebol Nacional
Futebol Internacional
Seleção
Mais Modalidades
Vídeos
Áudios
Imagem do dia
Galerias
Infografias
ESPECIAIS
Guerra no Médio Oriente
Guerra na Ucrânia
RTP Europa
EM DIRETO
RTP Notícias
Antena1
NEWSLETTERS
O Essencial
Instale a app RTP Notícias
SIGA-NOS
Facebook
X
RSS
Política de privacidade
Política de cookies
Termos e condições
Contactos
© RTP, Rádio e Televisão de Portugal 2025
País
18h30 Edição Fernando Eurico
Antena 1
/
VER MAIS
PUB
PUB