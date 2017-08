Partilhar o artigo 22 mil passageiros afetados pelo condicionamento no aeroporto da Madeira Imprimir o artigo 22 mil passageiros afetados pelo condicionamento no aeroporto da Madeira Enviar por email o artigo 22 mil passageiros afetados pelo condicionamento no aeroporto da Madeira Aumentar a fonte do artigo 22 mil passageiros afetados pelo condicionamento no aeroporto da Madeira Diminuir a fonte do artigo 22 mil passageiros afetados pelo condicionamento no aeroporto da Madeira Ouvir o artigo 22 mil passageiros afetados pelo condicionamento no aeroporto da Madeira