25 concelhos de norte a sul do país em `Risco Muito Elevado`

23 Mai, 2017

De acordo com o IPMA, em risco "Elevado" estão cerca de 70 municípios dos distritos de Bragança, Vila Real, Porto, Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Beja e Faro.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre `Reduzido` e `Máximo`.

O cálculo é feito com base nos valores observados às 13:00 em cada dia, relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para hoje no continente uma subida da temperatura máxima, céu pouco nublado ou limpo, aumentando temporariamente de nebulosidade durante a tarde nas regiões do interior. O vento vai soprar fraco a moderado (10 a 25 quilómetros por hora) do quadrante leste e moderado a forte (25 a 40 km/h) de nordeste nas terras altas das regiões Norte e Centro até ao meio da manhã e no final do dia.

Está igualmente prevista uma pequena subida da temperatura mínima, sobretudo nas regiões do interior Norte e Centro.

Santarém e Viseu vão ser as cidades mais quentes, com uma previsão de 38º de temperatura máxima. Os termómetros vão subir até aos 36º em Évora, 35º em Coimbra, 34º em Braga, no Porto e em Beja, 33º em Lisboa, Castelo Branco, Portalegre e Viana do Castelo, 32º em Vila Real, 31º em Viseu e 30º em Faro.

Nos Açores, o IPMA prevê céu muito nublado e períodos de chuva, por vezes forte no grupo central (Terceira, Graciosa, S. Jorge, Pico e Faial), e temperaturas a rondar os 18º na Horta e 17º em Ponta Delgada.

Para a Região Autónoma da Madeira está previsto céu muito nublado e vento fraco e moderado, com as temperaturas máximas a rondarem os 17º em Porto Santo e 18º no Funchal (ilha da Madeira).