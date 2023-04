25 de Abril. Comissão Comemorativa evoca III Congresso da Oposição Democrática

Em Aveiro, com a curadoria de Carlos Jalali e Patrícia Silva, decorre a Mesa-redonda "Pensando no amanhã: escrever o futuro à luz do III Congresso da Oposição Democrática", onde estarão em foco temas que hoje interessam aos jovens: Sustentabilidade; Educação e desigualdade; Multiculturalidade e diversidade; e Sociedade e população.







A sessão conta também com as participações de Marcelo Rebelo de Sousa, presidente da República, e Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia da República, além do ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva.





Os mais de 200 jovens presentes serão convidados a refletir sobre os desafios e as linhas de atuação para uma sociedade mais democrática, inclusiva e sustentável, e, depois, a apresentar as suas conclusões.