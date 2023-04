25 de Abril. Revolução dos cravos faz 49 anos

Junto às escadarias do Palácio de São Bento, haverá quatro manifestações, pró e contra Lula da Silva, que já não assistirá à sessão evocativa do golpe dos capitães de abril, em 1974, que derrubou a mais longa ditadura da Europa, de 48 anos.Às 10h00, começa a cerimónia em honra de Luiz Inácio Lula da Silva, que hoje termina a sua visita de Estado de cinco dias a Portugal e segue para Madrid.À mesma hora, rodeadas por apertadas medidas de segurança pela PSP, haverá manifestações. Uma delas é uma convocada pelo Chega, partido de extrema-direita, que se opôs à sessão para receber o presidente e ex-sindicalista, que derrotou Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais brasileiras.A participação de Lula numa sessão na Assembleia da República no dia 25 de Abril esteve envolta em polémica e foi criticada duramente pela Iniciativa Liberal e pelo Chega.A sessão solene do 25 de Abril vai começar às 11h30, com discursos de todos os partidos, do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, e do Chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa.Da parte da tarde, entre as 15h30 e as 18h00, o parlamento estará aberto ao público, assim como a residência do primeiro-ministro, em São Bento, estando previsto que os visitantes possam “circular diretamente” entre os dois espaços.Nos jardins do Palacete de São Bento haverá também, a partir das 14h30, um programa com forte tónica cultural, que incluirá danças, espetáculos infantis, oficinas de prática artesanal ou ainda concertos, como o da fadista Ana Moura.Também à tarde, depois das 15h00, na avenida da Liberdade, em Lisboa, realiza-se o tradicional desfile do 25 de Abril, promovido por mais de 40 organizações da sociedade civil, partidárias e sindicais, entre as quais a Associação 25 de Abril, PCP, Bloco de Esquerda, PS, BE, ou ainda as centrais sindicais CGTP e UGT.