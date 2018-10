Partilhar o artigo 25 hospitais públicos com doentes internados em casa Imprimir o artigo 25 hospitais públicos com doentes internados em casa Enviar por email o artigo 25 hospitais públicos com doentes internados em casa Aumentar a fonte do artigo 25 hospitais públicos com doentes internados em casa Diminuir a fonte do artigo 25 hospitais públicos com doentes internados em casa Ouvir o artigo 25 hospitais públicos com doentes internados em casa