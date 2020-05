29 anos. A vida do empresário que morreu em Portugal de Covid-19

Esta semana o país foi surpreendido com a noticia da primeira morte por Covid-19 numa faixa etária muito pouco frequente. Aos 29 anos, Zahirul Islam, do Bangladesh, morreu depois de ter estado internado um mês nos cuidados intensivos do hospital Curry Cabral. O Sexta às 9 descobriu que durante esse mesmo mês, e apesar dos esforços, a família nunca teve noticias de Zahirul. Só seis dias antes da morte foi contactada pelos médicos e ficou a saber que a sua situação clínica era irreversivel.