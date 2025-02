30 câmaras de videovigilância estão a ser instaladas no Cais do Sodré. "Já lá deviam estar" defende presidente da Junta

Foto: Gonçalo Costa Martins - Antena 1

Estas câmaras de videoproteção no Cais do Sodré, são consideradas importantes para a segurança desta zona da cidade, com muita animação noturna.

Há muito tempo que eram pedidas pelos moradores e logistas, nesta parte no centro da cidade, com muita procura turística.



A presidente da Junta de Freguesia da Misericórdia, Carla Madeira está satisfeita com estas 30 câmaras de videovigilância no Cais do Sodré mas diz que são precisas mais neste momento na sua freguesia do centro de Lisboa. E dá o exemplo da Bica.



"Hoje estamos a começar a montar as câmaras de videoproteção no Cais do Sodré, aquelas que são importantíssimas para a nossa segurança", afirmou ontem o presidente da Câmara de Lisboa na apresentação do trabalho do executivo camarário nos últimos três meses, entre novembro e janeiro, na Assembleia Municipal de Lisboa.



Carlos Moedas referiu que a instalação de videovigilância no Cais do Sodré "é uma velha reivindicação de muitos", lembrando que o próximo passo será a colocação de videoproteção no Campo das Cebolas, onde se preveem 32 equipamentos, ressalvando que esse trabalho será executado em respeito pelos locais definidos pela Polícia de Segurança Pública.